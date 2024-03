Ivan Granatino LIVE al Teatro Ambasciatori

Nuova tappa a Catania per il primo tour nazionale dell'artista urban Ivan Granatino in Italia. L'obiettivo è finalmente di portare live uno spettacolo unico nel suo genere fatto di suoni, di effetti speciali e visual, ma soprattutto della musica del noto artista campano.

Il concerto si terrà venerdi 15 marzo a Catania presso il Teatro Ambasciatori (Via Eleonora D’Angiò, 17) inizio ore 21.00, per poi proseguire in tante città (Bari, Torino, Firenze, Milano, Palermo, Taranto) con altre date si aggiungeranno nel corso dei mesi.

Il tour si concluderà il 14 settembre con una grandissima festa all’Arena Flegrea di Napoli per i 40 anni dell’artista, con tutti i suoi successi e l’album in uscita nel 2024. Il costo del biglietto è di 20€ per tutte le date tranne l'Arena che avrà i seguenti prezzi: 25€ cavea bassa; 20€ cavea alta; 15€ panoramica.

I biglietti sono disponibili on line su Ticket Sms (https://www.ticketsms.it/promoter/Ivan-Granatino-Tour-2024 ) e per l’Arena Flegrea anche su etes(https://bit.ly/IvanGranatino-VieneAppriessoaMe). La produzione del tour è di Napule Allucca con la collaborazione di Azzurra Spettacoli e Vera Agency e l’organizzazione è di Nemo Hub.