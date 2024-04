Jane's Walk Catania

A Catania, nei giorni 3, 4, 5 e 18 Maggio, si cammina con la settima edizione della Jane's Walk. Nove le passeggiate dell'edizione 2024.

Jane’s Walk è un’iniziativa, giunta alla XVIII edizione, che vede nei giorni del 3-4-5 Maggio 2024, realizzare – in tutto il mondo – passeggiate di quartiere in cui i cittadini scoprono e discutono i luoghi della propria città. La manifestazione è dedicata a Jane Jacobs che è stata un'antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane.

Ella è stata un’attivista americana, naturalizzata canadese, che ha studiato a lungo la città nordamericana proponendo per essa modelli di sviluppo alternativi. Jacobs prefigurava infatti una città più a misura d’individui, nella quale venisse valorizzato il concetto di vicinato e le relazioni che vi si instauravano. Una città lenta, sempre meno dipendente dall’auto, in cui auspicava un maggiore controllo degli spazi da parte della comunità locale. Per questa sua visione si batté, opponendosi anche a volte fisicamente, alla costruzione di superstrade interne alla città che distruggessero la socialità delle comunità e creassero aree ghetto.

Il progetto Jane’s Walk nasce a Toronto nel 2006 da un gruppo di amici e colleghi di Jane Jacobs per onorare la sua memoria e diffondere in tutto il mondo le sue idee. Le passeggiate hanno lo scopo di far dialogare i presenti sui luoghi incontrati facendo emergere le loro osservazioni e loro visioni. Nel primo week-end di Maggio sono oltre cinquecento le città in cui si realizzano passeggiate dedicate a Jacobs.

Il festival internazionale Jane’s Walk è presente a Catania da sette anni e sono numerose le associazioni, gli enti, i comitati, i gruppi di ricerca, che hanno organizzato negli anni passeggiate. Nell’ambito dell’iniziativa quest’anno saranno realizzate a Catania nove passeggiate di quartiere.

Le passeggiate - otto a piedi e una in bicicletta - hanno in generale come finalità far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi della città di Catania e ricavarne giudizi, considerazioni e proposte su possibili interventi che ne migliorino la qualità.

Le passeggiate saranno l’occasione per conoscere luoghi meno in vista della città ma anche per discutere coi partecipanti dei problemi e dei desideri legati alla mobilità ed agli spazi pubblici del capoluogo etneo. Quest’anno il sottotitolo dell’iniziativa locale è “verdeINcittà”. Durante le passeggiate verrà difatti realizzato un focus sugli spazi verdi pubblici per capirne il giudizio dei presenti alle passeggiate. Si cercherà di capire come questo possa essere implementato, valorizzato e reso fruibile a tutti.

Dunque il fine principale delle passeggiate è creare dialogo tra i presenti per interrogarsi sugli spazi che visiteranno. Problemi ed aspettative emersi durante le chiacchierate saranno raccolti dai walk leader – gli animatori delle singole passeggiate – in alcuni report che verranno consegnati – in un evento pubblico – all’amministrazione comunale perché ne tenga conto nella redazione dei grandi piani urbani – come ad esempio il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile o il PUG, Piano Urbanistico Generale – ma anche nei progetti urbani che riguardino i luoghi toccati dalle passeggiate.

Tale evento verrà realizzato in collaborazione con il dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università degli Studi di Catania, il cui referente per l’iniziativa è il prof. Carlo Colloca. Le passeggiate sono state promosse dal City Organizer di Catania, Gaetano Manuele, dai Walk Leader Claudio Abramo, Luisella Burtone, Rosalba Camilleri, Cinzia Colajanni, Giambattista Condorelli, Maria Contarino, Davide Crimi, Francesca Di Mauro, Maria Luisa Falcone, Diego Fiorentino, Saverio Genovese, Pippo Lanza, Enrica Messina, Francesco Micalizzi, Marco Oddo, Adolfo Puglisi, Mirko Viola, Alfio Zappalà e dalle associazioni ADAS aps, AIDIA sezione di Catania, Acquedotte, CittàInsieme, Club Alpino Italiano – sezione Catania, Comitato Popolare Antico Corso, FIAB Catania, Etnaviva di Trecastagni, Fondazione M, Legambiente Catania, Officine Culturali, SiciliAntica, WWF Sicilia Nord Orientale, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di UNICT.

I risultati delle passeggiate saranno accessibili a tutti tramite il blog ufficiale dell’evento https://janeswalk-catania.blogspot.it/ e la pagina Facebook Jane’s Walk Catania https://www.facebook.com/p/Janes-Walk-Catania-100075637823014/. I Walk leader catanesi avranno inoltre – grazie a Jane’s Walk Italy e l’Istituto Nazionale di Urbanistica INU con la collaborazione dell’associazione Biennale dello Spazio Pubblico BiSP e di INU Giovani – di esporre le propria passeggiate in un evento nazionale – che si svolgerà ad Ottobre – al quale parteciperanno i Walk leader italiani.



Questo il programma dettagliato delle passeggiate:



Venerdì 3 Maggio

Ore 16.30 Passeggiata:

La piazza, tra sicurezza e trasformazione

Raduno:

Piazza Roma

A cura di:

AIDIA sezione di Catania



Ore 20.00 Pedalata:

Accessibilità del verde in città

Raduno:

Piazza Trento

A cura di:

FIAB Catania



Sabato 4 Maggio

Ore 9.00 Passeggiata:

Alla ricerca del verde perduto

Raduno:

Bastione degli infetti

A cura di:

Comitato Popolare Antico Corso



Ore 9.30 Passeggiata:

L'altra spiaggia di Catania, quella a Sud della Foce del Simeto

Raduno:

Fuori dal Ristorante Il Torero (km 112,800 della S.S. 114 per Siracusa)

A cura di:

Club Alpino Italiano, Sezione di Catania in collaborazione con SiciliAntica, Sede di Catania ed Etnaviva di Trecastagni



Ore 10.00 Passeggiata:

La Città antica, simulata e dissimulata

Raduno:

via S. Barbara

A cura di:

Associazione Acquedotte, Fondazione M



Ore 11.00 Passeggiata:

I giardini della lava: un sistema verde nei luoghi raggiunti dalla colata lavica

Raduno:

Piazza Montessori

A cura di:

Associazione Difesa Ambiente e Salute ADAS aps, in collaborazione con Officine Culturali



Ore 17.00 Passeggiata:

A SPASSO CON JANE. I nostri sogni di verde urbano

Raduno:

Piazzale Villa Bellini da via Etnea, piazzale del laghetto

A cura di:

Legambiente Catania



Domenica 5 Maggio

Ore 9.00 Passeggiata:

Il mare invisibile

Raduno:

Piazza Mancini Battaglia

A cura di:

CittàInsieme



Sabato 18 Maggio

Ore 9.30 Passeggiata:

Aspetti faunistico e vegetazionali della Riserva del Simeto

Raduno:

Centro Polifunzionale Torre Allegra

A cura di:

WWF Sicilia Nord Orientale