“Jazz in vigna”, a Santa Venerina l“Orizzonte” jazzistico di Carmelo Venuto

Venerdì 30 giugno, alle 20, la rassegna Jazz in Vigna organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella Tenuta San Michele di Santa Venerina, ospiterà lo Spam Jazz Trio (Francesco Cerra chitarra, Tony Pinzon basso elettrico, Francesco Spina batteria), un trio di giovani musicisti per un evento che sancisce la collaborazione fra Algos-Monk Jazz Club e il Conservatorio Bellini di Catania, che vanta fra i docenti il pianista e trombettista Dino Rubino, direttore artistico di Jazz in vigna e del Monk Jazz Club.

A seguire il piatto forte della serata: il concerto di Carmelo Venuto, tra i contrabbassisti più noti del panorama jazz siciliano, questa volta in veste di chitarrista che suonerà in quartetto con Rosario Di Leo al pianoforte, Peppe Tringali alla batteria e Riccardo Grosso al contrabbasso. Venuto presenterà il suo album“Orizzonte”, primo da band leader, pubblicato da GleAM Records proprio il 30 giugno.

Scrive il chitarrista e compositore sardo Bebo Ferra: “Finalmente esce questo disco, che lo vede per la prima volta come leader e in cui, per la prima volta, si esprime con la sua chitarra, scelta come veicolo di espressione per la sua musica, molto articolata e varia. Il disco è in linea con le nuove produzioni d’oltreoceano, pur rivelando le sue radici mediterranee attraverso la cantabilità delle melodie, con forme compositive molto aperte e distese. La pulsione ritmica è un elemento portante in tutto il disco; i continui special e stacchi di tempo ricordano, per certi versi, la musica prog anni settanta e, in alcuni momenti, si avvicinano al blues, spingendo addirittura sul groove quasi rock”.

Con questo album il musicista catanese cerca il punto d’incontro tra le sue radici e la ricerca di un suono jazzistico moderno e originale, esplorando l’armonia modale e l’interplay.

Biglietti 20 euro. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Via Zafferana, 13, Santa Venerina.