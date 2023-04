Live, al centro Zo il grande jazz di di Enrico Pieranunzi

Domani, venerdì 14 aprile, dalle 20.45, nella sala verde del centro Zo, arriva il grande jazz di Enrico Pieranunzi. Il pianista romano si esibirà con la vocalist Simona Severini. «Enrico Pieranunzi immette da sempre una nuova linfa nel jazz contemporaneo» ha scritto Ray Spencer su Jazz Journal International. Pianista, compositore, arrangiatore tra i più importanti del panorama jazz nazionale ed internazionale, la dimensione del duo è congeniale all’artista romano. Tra i suoi incontri storici si ricordano quelli con Chet Baker, Jim Hall, Lee Konitz, Phil Woods. Pieranunzi è stato premiato più volte come miglior musicista italiano dal “Top Jazz”, il premio della rivista "Musica Jazz (1989, 2003, 2008). Nel 2014 ha vinto il premio speciale “Una vita per il jazz” del Top Jazz 2014, dedicato alle grandi eccellenze del jazz italiano. Come miglior musicista europeo ha vinto il Django d'Or nel 1997. Pieranunzi sarà a Catania in concerto con la cantante milanese Simona Severini, artista dalla formazione poliedrica, sviluppata nell'ambito del jazz. Tra le sue collaborazioni, oltre Pieranunzi, quella con Giorgio Gaslini, Enrico Intra e Gabriele Mirabasi. Si è esibita nelle più importanti rassegne quali Umbria Jazz, Festival di Spoleto e Bologna jazz. Il duo festeggia undici anni di collaborazione dal 2012 con il disco “Dalla in Jazz”, passando per “My songbook”, disco per piano e voce del 2016 che dà il nome al concerto, fino a “Time’s passage” del 2020 con il jazz ensemble del pianista romano. Biglietti: 28,60 euro in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/enrico-pieranunzi-simona-severini-my-songbook/205135. Per informazioni 3703075249