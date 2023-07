Jazz in vigna a Santa Venerina, doppio appuntamento con musica e video

Venerdì 7 luglio dalle 21, la rassegna Jazz in Vigna - Tenuta San Michele Santa Venerina - sancisce il connubio fra musica e immagini video che andranno di pari passo con il concerto del contrabbassista etneo Nello Toscano. Toscano presenterà il disco “Inside” e lo farà in quartetto con Alessandro Presti alla tromba, Seby Burgio al pianoforte e Peppe Tringali alla batteria, i musicisti che hanno suonato nell’album.

Il progetto, di cui il contrabbassista Nello Toscano è autore dei brani, è stato realizzato grazie alla sinergia fra Anaglyphos Records e Mohody Music Company. Un album di sapore meditativo e raffinato, dove l’elettronica fa da supporto discreto senza compromettere la spontaneità del linguaggio improvvisativo del jazz. L’album è stato favorevolmente accolto dal pubblico digitale: il brano “Clouds”, per esempio, è arrivato a quasi a un milione e mezzo di streaming su Spotify. Alle spalle della band saranno proiettati i video realizzati per l’album dal regista messinese Nello Calabrò.

Il live del quartetto di Nello Toscano, darà il “la” alla prima edizione del Monk Film Festival in calendario il giorno dopo, l’8 luglio. Il festival, dedicato al rapporto tra musica e immagini, è rivolto ai cineasti che vogliono creare immagini su musiche preesistenti. Un primo tentativo di una proposta assolutamente nuova e che vuole stimolare la giusta creatività di videomaker professionali e non, persone, comunque, che amano accostare le immagini video ad input musicali già esistenti e non viceversa come nella migliore tradizione delle colonne sonore. Il vincitore della 1° edizione del Monk Film Festival sarà decretato da una giuria composta da esperti del settore e riceverà un premio di mille euro. L'ingresso al Monk Film Festival è riservato a coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto del Toscano 4et di venerdì 7 luglio.

Biglietti per Nello Toscano 4et: 20 euro più diritti di prevendita. Prevendita on line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/nello-toscano-4et-santa-venerina. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Via Zafferana, 13, Santa Venerina.