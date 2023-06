Jazz in Vigna: LIVE con Paolo Fresu e Luca Barbarossa

Quest’anno “Jazz in vigna” sarà molto ricco di eventi musicali, e non solo, e potrà vantare alcune prime nazionali di grande spessore.E “Jazz in vigna” quest'anno avrà un evento d'apertura degno dei grandi festival.

Venerdì 16 giugno, infatti, una prima assoluta vedrà sul palco il trio del trombettista sardo Paolo Fresu, con Dino Rubino al pianoforte e Furio Di Castri al contrabbasso, confrontarsi con un big della canzone d’autore, ovvero Luca Barbarossa, negli ultimi anni seguitissimo anche come conduttore radiofonico con il suo “Radio 2 Social Club”, e fresco, tra l'altro, del nuovo disco “La verità sull'amore” e prossimo allo spettacolo “La verità vi prego sull'amore” con Stefano Massini. Due i concerti, alle 19 e alle 21.30.

Biglietti per Fresu/Barbarossa: € 35,00. Abbonamento: € 135,00. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Via Zafferana, 13, Santa Venerina (Catania).