“Jazz in vigna”: a Santa Venerina il vasto “Orizzonte” jazzistico di Carmelo Venuto

Orario non disponibile

Quando Dal 30/06/2023 al 30/06/2023 solo domani Orario non disponibile

“Jazz in vigna” è l'esatta combinazione di tre fattori che insieme fanno di benessere e bellezza un tutt'uno: ottima musica jazz, buon vino ed un teatro naturale senza pari.

E poiché “l'appetito vien mangiando” ecco che il terzo appuntamento live della quarta stagione estiva open air organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella suggestiva Tenuta San Michele di Santa Venerina, in zona etnea, in calendario venerdì 30 giugno, si fa in due.

Dalle ore 20, infatti, il suggestivo palcoscenico immerso nei vigneti etnei ospiterà lo Spam Jazz Trio (Francesco Cerra chitarra, Tony Pinzon basso elettrico, Francesco Spina batteria), un trio di giovani musicisti per un evento che sancisce la collaborazione fra Algos-Monk Jazz Club e il Conservatorio Bellini di Catania, che vanta fra i docenti proprio il pianista e trombettista Dino Rubino, direttore artistico di Jazz in vigna e del Monk Jazz Club e responsabile di Algos.

A seguire il piatto forte della serata: il concerto di Carmelo Venuto, tra i contrabbassisti più noti del panorama jazz siciliano, questa volta in veste di chitarrista che suonerà in quartetto con Rosario Di Leo al pianoforte, Peppe Tringali alla batteria e Riccardo Grosso al contrabbasso.

Biglietti per Nerovivo: € 20,00. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Via Zafferana, 13, Santa Venerina (Catania).