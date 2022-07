Dal 24 giugno al 30 luglio, partecipate alla terza edizione di Jazz in Vigna. 6 appuntamenti all’insegna del jazz e del buon vino, circondati dal panorama mozzafiato della Tenuta San Michele. 15 Luglio: Alessandro Presti Quintet con Daniele Tittarelli, Gabriele Evangelista, Enrico Morello e Marco Grillo. Orari: 19:00 ingresso,20:00 inizio concerto, 21:15/21:30 cena. Come partecipare: Segui il link per acquistare il biglietto del concerto, i calici di vino e/o la cena per concludere con gusto una serata magica sulle pendici dell’Etna.