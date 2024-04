Jerry Calà in 'Una vita da libidine' al Nü Land

Jerry Calà | Una vita da libidine. Concert show | venerdì 5 aprile h 20:30. Ritorna a Catania con la sua band per una serata in pieno stile anni ’80, con possibilità di cena rigorosamente anni ’80 e open wine per tutta la durata del buffet. A seguire Dj Set con i disc jockey storici anni 80/90. Info e prenotazioni prive: 375 6064706 - 338 1287467.