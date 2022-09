KIDS ADVENTURE - Colori d'Autunno

Cari genitori, riprendiamo le attività KIDS ADVENTURE con nuovi colori: quelli autunnali. Inizieremo il nostro viaggio scientifico fatto di avventura e scoperta passeggiando lungo un breve sentiero sul versante nord est dell'Etna, che si sviluppa all'interno di un meraviglioso e unico Bosco di Betulla (specie endemica che troviamo solo qui!). Ci ritroveremo a quota 1660m sui Monti Sartorius, ben 7 crateri spenti del vulcano.

Da qui si aprirà uno scenario unico davanti ai nostri occhi: la costa ionica e la Calabria. Scopriremo la bellezza paesaggistica, la flora, la fauna e i segreti dell'Etna in forma ludica, con illustrazioni ed esperimenti sul campo.

Per la seconda parte della nostra attività Kids Adventure, riprenderemo le auto per raggiungere l'ingresso di una delle più belle grotte vulcaniche dell'Etna (5 minuti di tragitto in auto). Con caschi e torce forniti dalla guida, scoprirete i segreti dei tunnel lavici tra miti e leggende.

Prenotazione obbligatoria al numero 320.8008734 ENTRO E NON OLTRE GIORNO 22 SETTEMBRE specificando: Nome, Cognome, numero di partecipanti e età dei bambini. Vi verranno date le indicazioni per l'acquisto del Ticket obbligatorio per la partecipazione. Ticket rimborsabile solo in caso di annullamento dell'evento per condizioni atmosferiche avverse.

Quota di partecipazione:

Adulti 10,00 €

Bambini 5,00 €

Gratis bambini entro i 2 anni

Cosa include la quota:

Accompagnamento con Guida naturalistica certificata

Caschi e Torce per l'ingresso in grotta

Cosa non include la quota:

Trasferimento per gli spostamenti in auto

Pasti e bevande