Appuntamento domenica 30 ottobre 2022 a partire dalle ore 9.30 con "Kids Adventure Colori d'Autunno - Crateri & Grotta". Appuntamento ore 9:30 in Piazza Belvedere, Milo (CT). Abbigliamento comodo a strati, scarpe comode chiuse, cappellino e giacca antivento. Quota di partecipazione: Adulti 10,00 €, Bambini (dai 3 anni in su) 5,00 €.

La quota include: Accompagnamento con Guida naturalistica certificata. Caschi e Torce per l'ingresso in grotta. Per info e prenotazioni inviare un msg whatsapp al numero 320.8008734 oppure una mail a ilgiardinodigala2019@gmail.com specificando: Nome, Cognome, numero di partecipanti e età dei bambini. Ticket rimborsabile solo in caso di annullamento dell'evento per condizioni atmosferiche avverse