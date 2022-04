Mostra 'Kouros ritrovato' al Castello Ursino

Riapre al Museo Civico di Castello Ursino a Catania fino al prossimo 2 ottobre il Kouros ritrovato, dopo l’esposizione al Museo Paolo Orsi di Siracusa e, successivamente, al Museo di Arte Cicladica di Atene. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, dal Comune di Catania - Assessorato alle Attività e beni culturali, dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con l’Associazione Lapidei Siciliani-LapiS, Centro Regionale Progettazione e Restauro. Organizzata Civita Sicilia.

Il Kouros, statua greca con funzione funeraria o votiva, raffigurante un giovane, era molto diffusa nel periodo arcaico e classico, tra il VII e il V secolo a.C.. Quello in mostra a Catania assembla il Kouros di Lentini, torso di efebo acefalo acquisito nel 1904 da Paolo Orsi e conservato nel Museo Archeologico Regionale di Siracusa che porta il suo nome, e la Testa Biscari rinvenuta nel Settecento da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari e conservata oggi nel Museo di Castello Ursino.

Titolo Il kouros ritrovato

Sede Catania, Museo Civico di Castello Ursino Piazza Federico II di Svevia

Periodo 14 aprile – 2 ottobre 2022. Orari. Dal lunedì alla domenica ore 10.00 – 18.00.

Biglietti - Il biglietto è comprensivo della visita alle collezioni di Castello Ursino Intero € 10,00, Ridotto € 8,00 per gruppi di almeno 12 visitatori, giovani fino ai 26 anni, over 65 e titolari di convenzioni appositamente attivate. Ridotto scuole € 4,00. Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe, scuole del Comune di Catania, visitatori diversamente abili con accompagnatore, guide turistiche con patentino, giornalisti accreditati. Prevendita online 1,00 € a persona dal sito di Ticketone. Info e prenotazioni: 095345830.