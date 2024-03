Gender gap

L'8 marzo il convegno "Storie di vita al vertice nel segno dell'uguaglianza"

L'associazione universitaria "We Love Unict" organizza una conferenza per onorare le donne che hanno lottato e lottano per ridurre il gender gap. Si terrà venerdì 8 marzo dalle ore 10:30 presso l’aula Coro di Notte del Monastero dei Benedettini