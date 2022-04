L'Accademia d’Arte Etrusca organizza la “Giornata per la pace nel mondo”

A sessanta giorni dall’inizio dell’invasione Russa in Ucraina, il valore della pace, il rispetto della dignità di ogni essere umano, la libertà di autoaffermazione di ogni popolo, la sacralità di ogni vita umana sono stati i messaggi sottolineati con forza e determinazione nel corso della “Giornata per la pace nel mondo” organizzata dall’Accademia d’Arte Etrusca. La manifestazione è nata dall’iniziativa della presidente, l’artista Carmen Arena, che ha coinvolto diverse personalità di artisti, poeti e giornalisti, che hanno contribuito con le loro parole e impegno culturale ad affermare la necessità della pace e della fratellanza fra i popoli, condizioni senza le quali è difficile immaginare un futuro in cui ogni essere umano e ogni popolo possa guardare al domani con fiducia e serenità. La manifestazione è stata presentata dalla dott.ssa Anastasia Distefano e dal M° Vera Pulvirenti. La serata è stata anche occasione per consegnare all’avv. Giovanni Magrì il premio nazionale “Aquila D’Argento”, prestigioso riconoscimento dell’Accademia d’Arte Etrusca. La manifestazione si è svolta nella chiesa di San Gaetano alle Grotte, a Catania, dopo la Santa Messa, presieduta dal rettore Don Antonio De Maria, che a conclusione della celebrazione ha salutato quanti hanno preso parte all’evento organizzato dall’Accademia d’Arte Etrusca, insieme al presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, alla presidente dell’Accademia e promotrice dell’evento, Carmen Arena, al giornalista Mario Consalvo, all’avv. Carmela Valenti, alla dott.ssa Adriana Marino, a Rosa Caruso, già presidente della sottosezione Unitalsi Misterbianco. Si è entrati così nel clou della rassegna di “Poesie, pensieri e parole” con la partecipazione dei poeti Carmelo Barbagallo, Angelo Battiato, Maria Grazia Brasile, Silvana Fagone, Barbara Fallica, Angela Galatà, Cristina Lombardo, Cinzia Sciuto.