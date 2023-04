Laboratorio creativo - L'acquerello per piccoli artisti

Sabato 6 maggio Sicilia Gaia propone presso la splendida dimora storica di Villa Ardizzone un'attività di acquerello per piccoli artisti. Durante il laboratorio verranno trattati i temi principali, impugnatura, carte, colori, sfumature. L'attività sarà tenuta dalla docente e curatrice didattica Luisa Casuccio, attiva al "Teatro alla Scala di Milano" e a "La Fabbrica del Vapore".

Materiale utile: - 2 bicchieri per acqua - panno o carta assorbente per pulizia - 2 pennelli punta rotonda n°4 e 8 - fogli per acquerello/album da disegno ruvido - acquerelli • Età: 7 in su • Quota di partecipazione: €15 • Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/X1Gj7HNAWk8sFzAr8. Info 3928079089. In contemporanea sarà prevista una visita guidata di Villa Ardizzone per gli adulti (quota di partecipazione €10)