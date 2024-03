Incontro 'L'appetito vien viaggiando'

Benvenuti al terzo incontro de "L'appetito vien viaggiando", appuntamento mensile che condurrà attraverso un viaggio visivo e narrativo lontano dalle nostre case. In ogni incontro vi immergerete in un viaggio attraverso la proiezione di foto e racconti di mete affascinanti, un'opportunità per scoprire nuove culture, paesaggi e popoli.

Ogni immagine, ogni racconto sarà un boccone, un anticipato assaggio di ciò che il mondo ci riserva: sarà il viaggio stesso ad appagare la fame di conoscenza. Un momento informale e conviviale, dove si potrà condividere l'entusiasmo per il viaggio con altri appassionati e curiosi.

Sabato 23 marzo alle ore 17.00 - Via Vittorio Emanuele, 3 - Aci Catena, dove verrà raccontato il Vietnam. Al termine dell'incontro un delizioso aperitivo. Ingresso gratuito. In collaborazione con: Chiosco Bagaìl - Cocktail bar dal 1948. Mosàicu - Tasselli di vita, cultura e arte.