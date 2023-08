L’attesa è finita, gli Articolo 31 saranno a Catania venerdì 1 settembre

Gli Articolo 31 dopo aver collezionato sold out in tutta Italia si preparano a portare la loro musica in Sicilia. J-AX e Dj Jad saranno venerdì 1 settembre a Catania (Villa Bellini) in un concerto inserito nel cartellone del Wave Summer Music. Il live, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte della programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania. L'evento rientra nell'iniziativa Porte Aperte dell'Università di Catania che prevede una particolare scontistica per gli iscritti all'ateneo. I biglietti già acquistati per la data precedentemente prevista per il 28 luglio rimangono validi. Anche a Catania ad aprire le danze sarà l’opening act di Wlady, fratello minore di Jad, dj e produttore discografico. La storia degli Articolo 31 è la storia di una unione artistica cominciata nel 1990 e interrotta nel 2006 dopo aver pubblicato ben 9 album (di cui uno certificato da Fimi disco di Diamante). Oggi dopo 17 anni di pausa grazie alla loro raggiunta maturità umana e artistica, ad una maggiore consapevolezza, alla gioia di essere diventati padri e non fare più capricci da figli, trova una nuova amicizia, realmente mai accantonata. Una reunion che nasce non per motivi puramente commerciali ma per la necessità di esprimere i propri sentimenti, il loro volersi bene e finalmente assumersi le proprie responsabilità verso un pubblico che non li ha mai dimenticati e con affetto li ha sempre sostenuti, supportati e amati e cantati negli ultimi 30 anni. È cosi che Il duo artistico composto da J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Vito Perrini) dopo aver calcato le scene dell’ultimo Festival della canzone italiana a febbraio 2023 a Sanremo con la rap ballad “Un bel viaggio” (pezzo autobiografico sentimentale che ripercorre le fasi di successo e quelle più buie della loro storia) torna in tour. Oltre due ore e mezza di energia con più di 30 brani in scaletta per cantare, emozionarsi, divertirsi, commuoversi e ripercorrere insieme al pubblico la storia della propria vita. Una storia bellissima, che s’intreccia con almeno tre generazioni, attraverso hit indimenticabili. Una festa all’insegna del rap, del funky e del pop…per riabbracciare i fan di sempre del duo che ha segnato l’inizio della musica rap in Italia. Gli Articolo 31 hanno trionfato questa estate in radio con il singolo “Disco Paradise” che li vede insieme a Fedez e Annalisa. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico. I biglietti per la data di Catania sono ancora disponibili online su Ticketone e TicketSms e nei punti vendita Sicilia Ticket. Nel pomeriggio di venerdì i tagliandi saranno messi in vendita anche al botteghino di Villa Bellini.