Per un caso di positività al Covid-19 lo spettacolo “Italiani brava gente” in programma nel fine settimana al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” viene sostituito con “L'importanza di essere Idonea”, one man show con Alessandro Idonea nato da una costola dello spettacolo con cui il padre Gilberto rendeva omaggio ai padri del teatro siciliano. Quella che andrà in scena al Teatro Metropolitan di Catania sabato 12 e domenica 13 marzo (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30) è una versione rivista e corretta di quel One Man Show nato nel 2007 come tributo all'attore Angelo Musco, in occasione del 70° anniversario della scomparsa, con cui Gilberto Idonea ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo: dal Brasile agli USA, dal Canada all'Argentina. Uno spettacolo nato per ricordare il grande Angelo Musco e i suoi autori di riferimento, ma anche per valorizzare e divulgare il vasto repertorio del teatro comico siciliano che negli anni Trenta era diventato punto di riferimento per la drammaturgia italiana ed europea.

INFORMAZIONI - Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022. Biglietti: Poltronissime euro 20; Poltrone euro 15; Distinti euro 12. Prevendite: Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania. Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19). Orari: sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30.