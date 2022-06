'Infiorata del Corpus Domini' a Castiglione di Sicilia

Per il secondo anno consecutivo, i giovani volontari della Parrocchia di Castiglione di Sicilia, sotto la guida del parroco don Orazio Greco, allestiscono la III Infiorata del “Corpus Domini”. Protagonisti i fiori dell’Etna e della Valle dell’Alcantara che saranno adagiati su straordinari disegni in un tappeto lungo 30 metri, all’interno della Basilica della Madonna della Catena.

Il tema di quest’anno è la pace, intesa non come un puro sentimento, ma una vera e propria azione per favorire atteggiamenti di pace che si scontrano con le logiche di guerra in atto nel mondo. L’Infiorata sarà benedetta dal parroco sabato 18 giugno 2022 dopo la Messa delle ore 19,00.

Domenica 19 giugno, Solennità del Corpus Domini, saranno celebrate due messe alle ore 10,30 e 19,00. Dopo la Messa vespertina, la tradizionale processione del Corpus Domini per le vie della Città.

Don Orazio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, voluta per sottolineare la festa liturgica del Corpo e Sangue del Signore e creare aggregazione e interesse turistico nella Città. La Basilica sarà aperta sabato sera fino alle ore 22,00 e poi Domenica dalle ore 9,00 alle ore 22,00. Alle ore 17,00, da Piazza Lauria, una visita guidata per il centro storico del paese. Info 0942984058.