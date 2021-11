“L’inquieta (libertà)” allo Zo Centro Culture Contemporanee

Cos’è la libertà? E’ facile darla per scontato se nessuno ce l’ha mai tolta. Siamo in grado di comprenderla, di definirla, di spiegarla? Sono queste le premesse de “L'inquieta (libertà)” della Compagnia Petranuradanza - Megakles Ballet di Carlentini in scena il 6 ed il 7 novembre, alle 21, da Z? centro culture contemporanee, coreografie e regia di Salvatore Romania e Laura Odierna con Salvatore Romania danzatore in scena e i musicisti Carlo Cattano ai flauti e sax e Antonio Moncada alle percussioni. Prenotazione obbligatoria: tel 095.8168912 (dalle ore 10 alle 13.30) oppure whatsapp al numero 3281742045 (dalle ore 15 alle 18). Ingresso dei due spettacoli: € 12 intero, € 10 ridotto over 65, € 5 ridotto studenti. Biglietteria online online: https://www.ticketone.it/. Z? centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania. Entrambi gli spettacoli si terranno nell'auditorium. L'ingresso è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi Covid-19 ai sensi degli artt. 3 e 9, comma 2, del Dl 23/07/2021.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...