L'Italia dell'odio - Xenofobia e campagne discriminatorie contro i migranti nell'era digitale

L'ong Cope - Cooperazione Paesi Emergenti di Catania promuove, in collaborazione con Mediterranea Saving Humans, un workshop sulle condizioni dei migranti sul territorio nazionale e sulla narrazione xenofoba della diversità. L'attività si svolge all'interno di quelle previste dal progetto "Tas Labs", finanziato dal programma "Europa per i cittadini" (https://tasmigrationlab.eu/). Il progetto intende incoraggiare la partecipazione di oltre 500 giovani che saranno messi in connessione con rappresentanti istituzionali a livello europeo, favorendo una migliore comprensione delle politiche migratorie attuali ed un'elaborazione dal basso di proposte ed opportunità di impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello europeo. Per partecipare clicca su questo link: https://forms.gle/nEeG94Er4kdJNKeg7. Per info contattaci al seguente indirizzo: edu-eu@cope.it.