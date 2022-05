L'ora della grotta di acqua vitale e sicilianata serale

Un meraviglioso tunnel di scorrimento lavico ci aspetta in territorio di Zafferana Etnea in Contrada Cassone in località “Acqua Vitale”. Trattasi di una delle tante grotte generatesi durante l’eruzione del 1792 e scoperta nel dopoguerra a seguito degli scavi per la costruzione della Strada provinciale 92. Il resto ve lo racconteremo sul posto.

A conclusione della serata, per chi volesse, condivideremo insieme una cena a base di siciliana presso il ristorante “Il Castello di Bacco”, con possibilità di degustarla fritta, al forno oppure con impasto senza glutine (su richiesta). Materiali occorrenti: Pile/felpa, giacca a vento, scarponi da trekking (noleggiabili su richiesta), caschi e torce (forniti dalla guida) e soprattutto tanta voglia di scoprire.

APPUNTAMENTO ALLE ORE 18.30 PRESSO IL BAR BLUE BAR NEW DI FLERI. Quota di partecipazione € 8,00 (include, visita guidata da Rosario Calcagno Geologo e guida Federescursionismo, caschetti, torce, polizza infortuni, organizzazione e assistenza. Info 3928079089. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/346864389727. Abbigliamento consigliato, sportivo e scarpe da trekking.