La Catania medievale: sulle tracce di una storia millenaria

Un viaggio nell'antico passato fatto di racconti, storie e leggende tra i meandri della Catania durante l'epoca medievale. Attraverseremo i principali monumenti della città leggendoli nella loro veste medievale e cavalleresca, cercando di essere trasportati in uno spazio-tempo che non esiste più, ma che può essere ricordato fervidamente.

Il percorso partirà da piazza San Placido, ammirando lo storico Palazzo Platamone con la sua bellissima balconata bicroma. Si continuerà visionando le absidi normanne dall’arcivescovado, per poi intercettare l’arco dell’antica chiesa di San Giovanni de’ Fleres in via Cestai, si proseguirà per Piazza Duomo per la visita in Cattedrale con la possibilità di vedere la cappella della Madonna, la Sagrestia e il Salone Bonadies per poi giungere al Pozzo di Gammazita il cui nome storicamente rimanda ad una famosa leggenda medievale e concludere la visita dinanzi al Castello Ursino.

Il percorso permetterà di leggere i riferimenti sparsi e ben visibili e le testimonianze materiali che consentiranno di ricostruire questo importante segmento storico della città. Da aggiungere al costo della visita guidata il biglietto di 4,00€ per gli ingressi alla cappella della Madonna, Sagrestia e Salone Bonadies in Cattedrale. Prenotazione obbligatoria al link.