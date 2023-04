Spettacolo Opera dei Pupi: "La disfatta di Roncisvalle"

Il 25 aprile 2023 si terrà a Vizzini la Sagra dei Sapori e dei Saperi, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura. Tra le numerose attrazioni proposte per la giornata, il Circolo Culturale "Giovanni Verga" ospiterà due mostre gratuite, dalle 8:00 alle 20:00.

La prima mostra, "L'Acqua è... Donna. Analogia di due elementi", curata dal fotografo Gabriele Cafici, indaga il legame tra la natura femminile dell'acqua e la sua essenza primordiale. La seconda mostra, a cura della pittrice Vita Puzzo, vi trasporterà in un mondo incantato di colori e forme.

Alle ore 10:30, 16:00, 17:00 e 18:00, la storica compagnia "Figli d'arte Puglisi - Opera dei Pupi" si esibirà con lo spettacolo dell'opera dei pupi "La disfatta di Roncisvalle" senza veli. Uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di teatro e cultura siciliana. Il pubblico potrà assistere alla narrazione delle avventure degli eroi cavallereschi, accompagnati da musiche e canti tradizionali siciliani, e vivere un'esperienza di teatro che unisce divertimento e cultura.

L'ingresso allo spettacolo dell'opera dei pupi è su prenotazione e a pagamento. La prenotazione sarà possibile soltanto il giorno 25 sul posto. L'evento del 25 aprile al Circolo Verga di Vizzini rappresenta una preziosa opportunità per conoscere e valorizzare le tradizioni popolari della Sicilia, immergendosi in un mondo di fantasia e di fascino che non smette di affascinare grandi e piccini.