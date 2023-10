Neroli Bio Relais: Dispensa d'autunno

Nell’incantevole cornice della campagna catanese in cui è immerso Nèroli Bio Relais, si svolgeranno tutte le domeniche di ottobre degli eventi culinari.Le domeniche di Ottobre a pranzo Dispensa Giarretta, il ristorante bio del Relais, si apre ad eventi imperdibili. verrà proposto un menù a tema il cui protagonista sarà un ingrediente della stagione autunnale.

Tra queste le carni selezionate della macelleria Pennisi di Linguaglossa, che sarà il fornitore delle carni e dei salumi etnei che verranno degustati, il tartufo siciliano dei Nebrodi di Tartufi&Tartufi che saranno presenti con i loro prodotti per chi desideri acquistare le loro preparazioni ed i tartufi freschi, i funghi porcini siciliani, la carne di bufala accompagnata dai suoi formaggi, ed immancabili i prodotti raccolti nel nostro orto biologico, le uova fresche delle galline allevate all’interno di Tenuta Giarretta, l’olio biologico di Nocellara dell’Etna di produzione propria, e la pasta fresca da grani siciliani e preparata ogni giorno dallo chef.

Il Bio Relais si trova all’interno di una tenuta agricola di 18 ettari, un casale storico di fine 1700 appartenuto in origine alla confraternita di San Placido dell’ordine monastico dei Benedettini., gestori delle c.d. Giarette, le imbarcazioni che servivano ad attraversare le sponde del fiume Simeto.

L’antico Monastero rivive oggi in un moderno e funzionale country boutique hotel, arredato con mobili di design e dall’ambiente sobrio ed elegante, al cui interno è il fiore all’occhiello il ristorante Dispensa Giarretta.

La dispensa, parte della cucina in cui la famiglia organizza le vivande per l’uso della casa, è sempre stata nelle case siciliane di un tempo composta dai prodotti buoni della propria terra, conserve preparate in casa, uova fresche e cibi genuini. Il desiderio di riportare in tavola la genuinità, i sapori della dispensa dei casa di campagna ha proprio dato il nome al ristorante del relais. Un momento imperdibile per gustare i sapori della stagione.



CALENDARIO EVENTI

01 OTTOBRE - La Bufala, i suoi formaggi e le carni in tavola

08 OTTOBRE – Sapori Etnei (con Dai Pennisi)

15 OTTOBRE – Dall’orto alla tavola – I sapori di Dispensa Giarretta

22 OTTOBRE – I Porcini

29 OTTOBRE –Il tartufo siciliano incontra le uova Bio della Tenuta (con Tartufi & Tartufi)

Info: https://nerolirelais.com/la-dispensa-dautunno-gli-eventi-di-ottobre-di-neroli-bio-relais/.