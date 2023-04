Apericena teatrale - La DiVino Commedia

Domenica 16 Aprile apericena dalle 20.00 alle 21.30 (menu alla carta). Inizio spettacolo teatrale ore 22.00 (ingresso libero). LA DIVINO COMMEDIA di e con Gaetano Lembo. Io spettacolo nasce, si alimenta e vive di un unico, prezioso e antico elemento: il vino.

Un One Man Show che viaggia e si offre al pubblico attraverso un'eterogeneità di stili di rappresentazione teatrale: la storia antica che riporta agli albori della vite e del suo frutto, la musica moderna sotto forma di celebri brani che dal vino traggono ispirazione artistica, la poesia che innalza ai massimi livelli il Di-vin succo, il folklore popolare che del vino coglie gli aspetti quotidiani e ferini, il cabaret come momento ludico e di abbattimento della quarta parete tra attore e platea

Uno spettacolo, quindi, in cui il Cabaret e la comicità sono i "padroni di casa"che lasciano, però, spazio alla poesia, alla storia e alla letteratura nelle vesti di "coinquilini". Serio e faceto, sacro e profano: come potrebbe essere altrimenti quando si parla di Vino? Uno spettacolo vissuto con l'amore, la passione e la curiosità di un attore/regista alla ricerca di una condivisione: In vino veritas.