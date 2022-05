La Domenica dei bambini : Village Edition - Giorno 29 Maggio. Vi accoglieremo in una fantastica location con piscina, area food mega prato, resti archeologici e tanto altro. Naturalmente essendo un "mini Village" l'evento è a numero chiuso, possiamo ospitare un massimo di 150 persone bambini compresi.

Bambini 1-4 anni: Area baby con Gonfiabile, Tappetoni, costruzioni, colori, matite e tante piccole sorprese.

Bambini 5-7 anni: Bagno in piscina, Laboratorio natura, Giro Cicerone visitando gli antichi archi romani, tutorial di bolle giganti, Scout Experience, Laboratorio Pop-It + Pop-it Game, giochi, sorprese e tanto altro per far passare loro una giornata ricca di divertimento ed esperienze uniche.

Bambini 7-10 anni: Giochi senza frontiere, bagno in piscina, Laboratorio Lego e Phone Beads, Adventure Experience in mezzo alla natura, premi.

Genitori: Area piscina con sdraio e musica di sottofondo, area relax ombra con sdraio e tavolini, zona bar con carte e giochi da tavolo, zona Sport con porta gonfiabile, tiro con l'arco e tanto altro.

Location Mini Village, Paternò. Apertura cancelli 9.30. Inizio attività 10.00. Pausa pranzo 13.00-14.30. Gioco Caffè 14.30 - 15.00. Inizio attività pomeridiane 15.00. Chiusura evento con balli di gruppo e regalini per tutti 17.00.