La festa di Sant'Agata: il barocco danzante

La festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conosci già la vita della Santuzza, allora sei pronto per questo itinerario tematico.

Si tenterà di decodificare gli elementi di uno dei riti più importanti del mondo cristiano. Per far questo l'evento sarà diviso in due momenti:

1) Si andrà alla Cappella Bonajuto dove assisterete ad una rassegna multimediale di immagini dedicate alla festività di Sant'Agata (durata circa 30 minuti).

2) A seguire, ripercorrerete luoghi agatini, dalla Basilica Cattedrale a Piazza Stesicoro, e approfondirete la storia delle candelore e il loro rapporto con i rituali pagani, verrà spiegato il significato del fuoco e della cera, si cercherà di chiarire il perché della natura “collettiva” di una delle più maestose feste devozionali del mondo. A cura di Matteo Miano.

Luogo d'incontro: P.zza S.Placido. Appuntamento: ore 9.45. Durata - 2:15 circa. Contributo € 12. Il prezzo comprende: Guida Regionale Abilitata. Radio Tour. Cuffie mono uso. Ticket di ingresso. Info e Prenotazioni Onde e Lapilli Tel. 347 6405759 (Sms - WhatsApp).