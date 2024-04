Domenica 28 aprile 2024 (dalle ore 17.30 - ingresso gratuito) la Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) ospiterà l’evento “La Luce dell’India”.

Nel corso della serata si potrà ascoltare la conferenza del professor Igor Spanò (Università degli Studi di Palermo), “Gli dèi non hanno palpebre.

Riflessione storica sugli aspetti iconografici delle divinità indù”, e verrà inaugurata la mostra fotografica “L’ombra della Luce”.

Curata dallo storico e critico d’arte Daniela Fileccia, l’esposizione presenta una serie di foto scattate da Alfredo La Malfa in India e resterà in permanenza fino al prossimo 15 giugno 2024.

“La Luce dell’India”, che rientra nel percorso della Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME), “Essere sui crocevia.

Scegliere la possibilità, in un itinerario di vita, arte e fede”, si celebra, eccezionalmente, presso la Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell’Arte e rappresenta l’ennesima occasione in cui le due Fondazioni si incontrano per intraprendere un cammino comune.