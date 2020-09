Magia dell'autunno tra i faggi della Timparossa

Questo sabato Sharing Sicily vi propone un trekking naturalistico alla scoperta del parco dell'Etna con i colori dell'autunno, versante Nord. Il nostro percorso inizierà da Piano Provenzana, a quota 1810 slm, per poi seguire un sentiero lavico in salita, lungo i resti della colata del 2002. Lo scenario che si aprirà davanti ai nostri occhi sarà suggestivo e fiabesco. Ammireremo i numerosi crateri avventizi, le praterie di astragalo e l'imponenza di Monte Nero. Continueremo fino a scorgere la coloratissima faggeta del Timparossa, vestita con i colori d'autunno, e ci inoltreremo nel fitto bosco fino a raggiungere il Rifugio di Timpa Rossa per la pausa pranzo. Vi guiderà la guida Salvatore Ronsisvalle. QUANDO* : sabato 24 ottobre 2020.

DURATA :9:00 -16:00 circa. TRASPORTO : mezzi propri. *DIFFICOLTA' *: MEDIA (8 km a/r su dislivello max 250 metri , su un sentiero lavico di montagna) - Per adulti e ragazzi sopra i 10 anni abituati a fare trekking ed in buone condizioni fisiche. Il sentiero prevede diversi dislivelli su un sentiero lavico e successivamente la discesa verso il rifugio. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (obbligatorie), bastoncini ,pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giubbotto anti-vento,acqua, pranzo a sacco,un telo per stendersi. (abbigliamento consono ad una escursione in montagna). APPUNTAMENTO ALLE ORE 9:00 Piazza Belvedere, Milo, davanti al BAR DEL SOLE. Quota di partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto i 12 anni. Versata direttamente in loco. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " trekking Timparossa" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.