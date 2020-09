'La mobilità ti sostiene' da La Spina Auto 2

Domenica 27 settembre a partire dalle 10 appuntamento alla concessionaria 'La Spina Auto 2' in via Nicola Coviello, 36 a Gravina di Catania, con: attività ludiche dal vivo grazie ad Asi, esposizione di AUTO D’EPOCA, aree di degustazione. Ma non solo, sarà presente anche la Fratres con l’AUTOEMOTECA, a disposizione di quanti volessero fare lo screening pre-donazione del sangue.

Naturalmente ci saranno anche i banchetti solidali per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica che cura le malattie genetiche rare. A conclusione della giornata, la grande musica con il concerto dei Orchestra Samarcanda.