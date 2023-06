La Notte Romantica a Castiglione di Sicilia

Tutto pronto per la Notte Romantica in programma sabato 24 giugno 2023, a partire dalle ore 20.00. Ancora una volta il caratteristico centro medievale tra l’Alcantara e l’Etna si trasformerà in un grande palcoscenico ispirato al romanticismo, tra eventi, addobbi, musica, arte, cultura,tour del centro storico. La Notte Romantica è l’evento tanto atteso dagli operatori turistici locali.

Il Borgo si avvolge di romanticismo tra palloncini e cuori innamorati, musica da piano bar, sarà possibile visitare gratuitamente i musei, le chiese, il castello, scoprire i caratteristici vicoli del borgo per un selfie ricordo sulla scala del bacio in piazza Lauria e poter vincere così anche un soggiorno gratuito messo a disposizione delle coppie partecipanti da alcune strutture ricettive del luogo. Il Comune, attualmente retto da una Commissione Straordinaria, partecipa così all’evento che coinvolge oltre 200 centri tra I Borghi più belli d’Italia, di questi una ventina in Sicilia. Musica, mostra di pittura, esposizione di ricami a punto inglese, museo di arte sacra, museo dei ricordi dell’orfanotrofio, degustazione di menù e dolci ispirati al romanticismo arricchiscono il programma dell’evento.