Ludum - La pazza scienza di Halloween

L'evento di Halloween più divertente e creativo è al LUDUM. Per una domenica del 31 ottobre indimenticabile. Un programma completamente nuovo per l'occasione con numerose attività tutte divertenti e stimolanti. Le magie e i trucchi del perfido e famosissimo mago Dimis, nella sua versione più cattiva, stupiranno e ammalieranno tutti.

Il laboratorio pazzesco del terribile scienziato Pazzus , imparerete a creare bolle fumose, farete vivere i vostri disegni, vi divertirete con i palloncini sonori e imparerete a sollevare gli oggetti senza toccarli e altre misteriosi e affascinanti esperimenti di scienza pazza.

La mostra sui mostri con numerosissimi diorama con modellini dei più famosi mostri della storia, set fotografici, video e altro ancora. Presentata dall'inquietante vampiro Albertus che vi sottoporrà indovinelli e domande. Inoltre i biscotti della strega per tutti e tatuaggi mostruosi per i più piccoli, che cosa volete di più , un Halloween che non scorderete per l'eternità. Solo 100 posti prenotazione OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529.



