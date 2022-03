La Rappresentante di Lista LIVE a Zafferana Etnea il 7 agosto

Dopo l’incredibile successo sanremese con “CIAO CIAO”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive.

La Rappresentante Di Lista si prepara così a riabbracciare il proprio pubblico e annuncia il concerto di Zafferana, del 7 agosto 2022 (ore 21.00), all’Anfiteatro Falcone Borsellino, con il tour MyM - CIAO CIAO EDITION: uno degli appuntamenti di Sotto il Vulcano 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena. I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi 2 marzo ore 16.00 qui https://bit.ly/LRDLzafferana.

MyM - CIAO CIAO EDITION sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “CIAO CIAO”.