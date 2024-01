Spettacolo 'La rivincita della Befana'

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania continua a festeggiare questa Epifania che, come si sa, tutte le feste si porta via. Sabato 6 gennaio alle ore 18.00e domenica 7 gennaio alle 11.00 del mattino con doppia replica alle 18.00, andrà in scena il divertentissimo “La Rivincita della Befana”.

Terza parte della saga natalizia di una famigliola inventata da Letizia Catarraso sulla tradizione delle saghe di famosi umoristi italiani anni’ 50 come “Il signor Veneranda” o “La Famiglia Brambilla”, con papà siciliano e mamma svedese, nello spettacolo le feste sono occasione per un confronto tra le diverse mentalità e tradizioni ma anche di scherzi, giochi e burle in cui saranno coinvolti i piccoli spettatori. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843.