Un nuovo divertente e stimolante evento per tutta la famiglia “La Scienza della Disney”. Insieme alle incredibili "Disney Sisters" canteremo e balleremo i più celebri brani dei cartoni che ci hanno accompagnato nella vita.

Il temibile Pazzus ci farà vedere come perdere la voce come è successo alla sirenetta, come congelare con un gesto il mondo come fa Elsa, come bruciare la testa come succede ad Ade senza farsi male o scatenare un tifone come Maui di Oceania. Scoprirete perchè la testa di Pinocchio si stacca dopo 18 bugie.

Questo e altro ancora nella “scienza della Disney®” un evento che resterà impresso nella vostra mente per sempre. Inoltre il nostro stupendo museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi, guidati dai nostri animatori scientifici per divertirsi con gioia con la scienza e stupirsi con illusioni e paradossi scientifici. Due spettacoli alle 17:00 e alle 18:30 la biglietteria apre alle 16:30. Pochi posti disponibili, prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529.

