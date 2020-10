La storia tra i vicoli: fede, antichi mestieri e natura

Percorso verso Santa Maria la Scala, percorso Chiazzette con visita del Suffraggio e della chiesa di Santa Maria la Scala. La passeggiata si presenta come trekking urbano lungo le Chiazzette, con andata (in discesa) e ritorno (in salita). INFO EVENTO: • Appuntamento h. 8.45 in Via Ruggero VII n.5 presso Palazzo del Turismo/LivingLab Acireale • Costo 8 € a persona (incluso sistema di trasmissione vocale wishpers). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA nel rispetto delle misure cautelari Covid-19 - tel 3668708671 - mail guidect.eventi@gmail.com.