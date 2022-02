La Valle del Bove da Monte Fontane

Sharing Sicily propone un trekking alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato. Il sentiero inizia dal punto base n.16 (Case Pietracannone),cosi' definito per la forma particolare che lava assume durante il raffreddamento nello sciogliere tronchi di alberi, tali da consentirgli una forma simile a un cannone. Percorreremo un sentiero di basolato lavico, circondato da un bellissimo castagneto. Dopo aver superato imponenti campi lavici formatesi da colate giovani, dopo qualche chilometro arriveremo al bellissimo affaccio naturale di Monte Fontane: da qui avremo una vista spettacolare dell'immensa Valle del Bove.

Dentro il mare nero della valle si esalta Monte Calanna, separato dal Monte Zoccolaro dal caratteristico Salto della Giumenta. Vedremo il caratteristico monte a forma di dente di Rocca Musarra, altra dagala verde nel mare nero della Valle del Bove. A distanza scorgeremo la Schiena dell’Asino, margine meridionale della valle e un panorama mozzafiato sul mare che splende ad est. Dopo una breve sosta scenderemo a Case Fichera, dove consumeremo il nostro pranzo a sacco immersi in questo scenario lunare.

Dopo il pranzo inizieremo il rientro. Saremo accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi. PUNTO D'INCONTRO: Fornazzo di Milo, ore 9.30, chiesa Sacro Cuore di Gesù. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/wk33KCteHVe35aUk8. Da qui ci sposteremo all'inizio del sentiero (15 minuti circa), dove sarà possibile lasciare la macchina. Orario di fine (approssimativo) h.15.00. Difficoltà percorso: medio/facile, sentiero breve con qualche punto un po' più in pendenza. Distanza circa 5km A/R. Dislivello circa 200mt. Andata tutta in salita, la affronteremo lentamente e con diverse soste.

Equipaggiamento obbligatorio: -Scarponi da Trekking, abbigliamento a strati, 1,5 lt d'acqua, telo per stendersi in natura e pranzo a sacco (se volete sarà possibile acquistare il tutto presso il "bar Ritrovo Mareneve", a poche decine di metri dal luogo dell'appuntamento). Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Monte Fontane". 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo via whatsapp.