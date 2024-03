La vecchia ferrovia "Alcantara-Randazzo" in trekking e Mtb

Domenica 7 aprile i percorsi lungo la Vecchia Ferrovia “Alcantara – Randazzo” ritornano protagonisti con la XVII edizione dell’evento in trekking e MTB più gettonato della Valle del Fiume Alcantara, dedicato alle vecchie ferrovie.

Dal centro storico di Castiglione -tra i borghi più belli d’Italia- i gruppi di escursionistici in trekking e in Mountain Bike si lanciano sulle tracce della storica ferrovia Alcantara – Randazzo.

Lungo i percorsi si possono ammirare gli incantevoli scenari della Valle dell’Alcantara, i monumenti bizantini e medievali, vigneti, ponti e vecchi caselli ferroviari ormai dismessi, vestigia di antiche civiltà contadine.

E’ previsto il passaggio accanto alle piccole Gole Alcantara e l’antica Cuba Bizantina, monumento nazionale dal 1909.

Si ritorna a Castiglione per il pranzo con antipasto tipico e pasta al forno, pane, bibita o vino. E’ possibile visitare il Castello Medievale di Lauria, che dona il nome al centro abitato.

La lunghezza del percorso in trekking è di 8 km circa, mentre sono previsti tre percorsi in Mountain Bike rispettivamente di km 27, 20 e 12.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare o per informazioni si può contattare info@etnaedintorni.it solo per informazioni anche il 347 1902220 (ore 9-13,16-20 – NO SMS). L’appuntamento è alle ore 9.15 Castiglione di Sicilia in Piazza XI Febbraio.