Catania - La via dell'acqua e la via del fuoco

L'associazione Grand Tour del XXI Secolo organizza un tour che avrà inizio da piazza Currò, di fronte le terme dell'Indirizzo. Si visiterà la grotta col fiume Amenano, si proseguirà per il castello Ursino dove si parlerà del fiume Amenano e della lava che distrusse parte di Catania nel 1669.

Si proseguirà per piazza Duomo dove si parlerà della statua dei fiumi di Catania; del sincretismo che lega Sant'Agata a Iside e del loro controllo sull'acqua e sul fuoco; il tour si concluderà in piazza Università dove si parlerà delle leggende dei quattro elementi. Costo 15 euro per prenotazioni telefonare al 3207115715.