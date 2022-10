Laboratorio per bambini "Non scherziamo con i dolcetti"

Appuntamento sabato 29 ottobre 2022 a partire dalle ore 10.30 da Progettart. Il primo laboratorio di Cookstories dedicato alle Feste è dedicato alla Festa dei Morti.

Tradizione e modernità all'interno di una ricorrenza dolce e simpatica per i bambini come i dolcetti che di solito si preparano soprattutto in Sicilia in questo periodo.

I dolci sono una cosa seria e, insieme alla cuoca Alessia Fedora, i bambini potranno, come sempre, mettere le mani in pasta realizzando la loro creazione culinaria originale che porteranno a casa.

Mentre la scrittrice Barbara Mileto li condurrà nel magico mondo delle fiabe, antiche della tradizione e nuove, a scoprire come i popoli del mondo guardano questo momento di passaggio della vita, che è la morte.

I laboratori interattivi sono un luogo dove, attraverso tutti i sensi, i bambini percepiscono il loro corpo e interagiscono, esprimendo in una piccola comunità giocosa, la loro identità e il loro potenziale creativo.

I laboratori durano due ore circa e sono diretti a bambini con fascia di età dai 7 agli 11 anni. Il costo è di 15 euro. Posti a numero limitato.