Agata, storia di una bambina ribelle

Laboratorio esperienziale, per bambini, di disegno e scrittura a tema "S.Agata". A pochi giorni ormai dalla attesissima Festa di Sant'Agata, dopo due anni di assenza, Progettart in collaborazione con l'associazione Etna Ngeniousa ha ideato un laboratorio per far conoscere ai più piccoli le origini del simbolo catanese che è connaturato alla stessa essenza della città. Insieme ai bambini si cercherà di tracciare un mini identikit di Agata, bambina catanese, ribelle e determinata, con la testa dura come la roccia dell'Etna e con gli occhi pieni di mare e di libertà.

Chi era questa bambina, com'era, cosa le piaceva fare? Come viveva? Quanto amava la sua città? Come si svolgeva la sua vita, prima di diventare la martire che tutti conosciamo? Perché anche Agata sarà stata pure lei una bambina, no?

Un laboratorio esperienziale che, attraverso l'arte, mette in luce lo spirito di osservazione e la capacità di ascolto dei bambini e li pone a contatto con una realtà a portata di mano: siamo ciò che possiamo esprimere. Il laboratorio è diretto a bambini dai 7 agli 11 anni. Posti limitati. Il costo del laboratorio è di 7 euro. Info e prenotazioni al 347-0907421. I lavori dei bambini poi faranno parte di una mostra a tema, che sarà allestita nel salone espositivo della chiesa e sarà visionabile all'interno della visita guidata proposta dall'Associazione Etna Ngeniousa. La chiesa dall'8 gennaio sarà aperta dalle 9.00 alle 12.30, e nei giorni della Festa, 3,4,5 con orario prolungato dalle 9.00.