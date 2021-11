Colorarsi di natura - Laboratorio per bambini ai Benedettini

Domenica 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, l’appuntamento con i laboratori ludico-didattici a cura di Officine Culturali è alle 10:30 al Monastero dei Benedettini con “Colorarsi di natura”. I giovani partecipanti, dopo aver esplorato i rigogliosi e verdi giardini del Monastero dei Benedettini, compiranno un viaggio nel mondo del colore attraverso l‘uso di alcuni elementi vegetali.

I piccoli esploratori scopriranno come le piante possono essere usate in modo divertente per produrre molti colori naturali. Impareranno a conoscere fiori, bacche e radici e capiranno come da questi elementi presenti in naturali sia possibile estrarre i pigmenti e realizzare acquerelli.

Grazie a quanto scoperto potranno realizzare le loro personalissime tinte e armati di pennelli e fantasia utilizzarle per realizzare la loro opera d’arte. Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464 (anche tramite WhatsApp). Il costo del laboratorio è di 7,00€ per l'intero e di 5,00€ ridotto per il secondo figlio/a, possessori di MONASTEROCARD e i figli del personale Unict.