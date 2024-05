PiantaLa mamma: un tuffo nel verde. Laboratorio ludico-didattico

Prezzo non disponibile

Domenica 12 maggio 2024 alle 10:30 un appuntamento speciale con “Il piccolo, chiassoso, spassoso club di Officine Culturali” in occasione della Festa della mamma: vi aspettiamo all’Orto Botanico di Catania con “PiantaLa mamma! Un tuffo nel verde”.

Bambini e bambine compiranno un entusiasmante viaggio tra i colorati e profumati viali dell’Orto Botanico di Catania, immergendosi nella natura e andando alla scoperta delle numerose specie naturali custodite all’interno del giardino scientifico dell’Università di Catania.

Conclusa l’esplorazione si passerà alla fase creativa: i piccoli partecipanti e le piccole partecipanti, insieme a chi li accompagnerà, realizzeranno un pensiero come ricordo della mattinata di festa trascorsa insieme.

Il laboratorio, a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali è rivolto a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni accompagnati da una persona adulta. Per partecipare all’attività è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto su www.officineculturali.net. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464.