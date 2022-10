Prezzo non disponibile

Domenica 30 ottobre 2022 a partire dalle ore 8.30 appuntamento con l'evento 'Usborne al Cortile dei Minoriti - "Halloween & Festa dei Morti".

Dalle ore 10 alle ore 21 esposizione e vendita libri USBORNE in Inglese per bambini e ragazzi. Dalle ore 11 alle ore 17 laboratorio creativo di colori e collage per bambini. Gratuito. Gradita prenotazione al 347-7328700.