Laboratorio d'Arte - Corso per Ragazzi

Sabato 9 ottobre 2020 𝐡. 𝟏𝟓-𝟏𝟗 presso Teatro Metropolitan Via Sant'Euplio, 21. Quota tesseramento annuale We Tribe obbligatoria € 5. Tesseramento 2020 omaggio per chi si iscrive al corso in occasione dell’𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘 sabato 3 ottobre 2020. Chiusura iscrizioni entro e non oltre sabato 10 ottobre 2020. Pagamento anticipato della mensilità. Promozione 'Porta un amico': riceverai uno sconto di 20 € sulla mensilità per ogni amico che porterai e si iscriverà al corso. Segreteria We Tribe Tel. 3756186304. Lunedì-Venerdì h. 9-19 (orario continuato), infowetribe@gmail.com.