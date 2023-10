Il fagiolo magico: laboratorio ludico didattico

Prezzo non disponibile

“Il piccolo, chiassoso, spassoso club di Officine Culturali”, il calendario di attività per bambini e bambine, ritorna in nuova fantastica edizione: il primo appuntamento è per domenica 8 ottobre alle 10:30 all’Orto Botanico di Catania con il laboratorio ludico didattico “Il fagiolo magico”.

L’attività, che si svolge in occasione di Famu – la giornata nazionale delle famiglie al museo, prenderà il via dalla narrazione di una delle fiabe inglesi più famose – “Jack e il fagiolo magico” – per poi scoprire quante fantastiche storie sono nascoste tra le specie vegetali del giardino scientifico dell’Università di Catania. Infatti, è proprio dalla fiaba che partirà una riflessione sull’importanza delle piante per il nostro pianeta e della loro salvaguardia.

Conclusa la prima fase di quest’avventura sarà poi il turno di realizzare un personalissimo ricordo della giornata trascorsa: ogni bimbo e bimba pianterà un fagiolo per scoprire la magia della nascita di una piantina da un piccolo seme di cui dovrà prendersi cura personalmente ritornato a casa.

Domenica 8 ottobre, inoltre, chi accompagnerà i partecipanti e le partecipanti all’attività potrà partecipare alle visite guidate all’Orto Botanico, che si terranno alle 10:30 e alle 12:00, con un biglietto ridotto.

Il laboratorio “Il fagiolo magico” è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Per partecipare all’attività, a cura di Officine Culturali in collaborazione con Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Unict, è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online su www.monasterodeibenedettini.it o presso l’Info Point del Monastero dei Benedettini nei giorni precedenti all’iniziativa (prima di andare ad acquistare i biglietti in presenza verifica la disponibilità). Il laboratorio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti e iscritte.

Per maggiori informazioni e per prenotare la visita guidata all'Orto Botanico chiama allo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp). L’ingresso all’Orto Botanico è da Via Etnea 397.