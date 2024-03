Un nuovo laboratorio didattico de Il piccolo chiassoso, spassoso, club di Officine Culturali all’Orto Botanico di Catania. Domenica 17 marzo 2024 alle 10:30 l’appuntamento è con “Fatti i colori tuoi: un viaggio nel mondo dei colori”.

Bambini e bambine intraprenderanno un mirabolante viaggio alla scoperta dei colori e delle sfumature di alcuni dei fiori e delle piante che vivono nell'Orto. Conclusa la fase esplorativa, si passerà alla pratica: utilizzando un piccolo mortaio e tanta creatività, i piccoli esploratori e le piccole esploratrici scopriranno come piante e fiori possono essere utilizzati per realizzare colori che poi potranno utilizzare per realizzare e decorare una loro personalissima opera d’arte.

Il laboratorio, a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali è rivolto a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni. Per partecipare all’attività è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto su www.officineculturali.net.

Domenica 17 marzo, inoltre, chi accompagnerà i bambini e le bambine all’attività potrà partecipare alla visita guidata delle 11:00 all’Orto Botanico con un biglietto ridotto: 5€ cad (solo per due persone). Per la visita guidata a cura di Officine Culturali è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).