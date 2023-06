Crea Il Tuo Mostro di Lana: Laboratorio Gratuito per Bambini

Il Nastrino è lieto di offrire in collaborazione con La Cinci (clicca il link per scoprire chi è https://www.facebook.com/cinci1200) un laboratorio gratuito per i tuoi piccoli. Creeremo insieme un mostro-matita di lana.

Il laboratorio è pensato per bambini dai 5 ANNI IN SU ed è gratuito ma a NUMERO CHIUSO, dunque per accedere dovrai solo telefonare in negozio ( 0957211654 ) e prenotarti. Saranno previsti due turni: uno alle ore 10:00, e uno alle ore 11:00 Non devete portare nulla, anche i materiali saranno gentilmente offerti dal Nastrino.