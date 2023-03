Piccoli amanuensi con i papà: laboratorio ludico-didattico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 19 marzo 2023 alle 10:30, in occasione della Festa del papà, un nuovo appuntamento a cura di Officine Culturali con i laboratori ludico-didattici al Monastero dei Benedettini di Catania: bambine e bambini, insieme ai papà, si trasformeranno per un giorno in “Piccoli amanuensi”.

I partecipanti e le partecipanti saranno i protagonisti di un viaggio tra le architetture del monastero andando alla scoperta della vita, delle abitudini e del mestiere degli antichi monaci amanuensi. Conclusa la fase esplorativa e dopo aver compiuto un excursus nella storia della scrittura, dei libri e della trasmissione del sapere dai tempi antichi sino ai nostri giorni, i giovanissimi e le giovanissime partecipanti si trasformeranno in piccoli artigiani: tagliando la carta, cucendo i fascicoli e decorando la copertina, realizzeranno il loro personalissimo taccuino dove appuntare le proprie avventure vissute o soltanto immaginate insieme ai papà.

Il laboratorio, a cura di Officine Culturali in collaborazione con l’Università di Catania, è rivolto a bambini e bambine di età compresa dai 5 agli 11 anni accompagnati dai papà e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per partecipare è necessario l’acquisto del biglietto su www.monasterodeibenedettini.it.